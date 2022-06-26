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  • Anlaşma tamam! Michy Batshuayi'nin yeni adresini resmen duyurdular
Spor

Anlaşma tamam! Michy Batshuayi'nin yeni adresini resmen duyurdular

Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'tan sonraki durağı belli oldu. Geçtiğimiz sezonu siyah-beyazlılarda kiralık olarak geçiren ve bonservisi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi için Brighton'ın harekete geçtiği ve transferde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Haziran 2022 Pazar 18:09 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve performansıyla beklentilerin altında kalan Michy Batshuayi'nin geleceği belli oldu. Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın Michy Batshuayi için bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

MICHY BATSHUAYI, BRIGHTON YOLCUSU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Brighton, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi için harekete geçti. İngiliz ekibi, Belçikalı golcü için Chelsea ile anlaşmaya yakın ve transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

CHELSEA, ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Haberde, Chelsea'nin Michy Batshuayi'yi elden çıkarmak istediği ve transferine sıcak baktığı belirtildi.

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MICHY BATSHUAYI'NİN TÜRKİYE KARNESİ

Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 42 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki golcü toplam 3155 dakika süre alırken 14 gol ve 5 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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