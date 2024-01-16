Anlaşma tamamlandı! Valentin Rosier'in yeni adresi açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda form düşüklüğü ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Valentin Rosier takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
VALENTİN ROSIER, FRANSA YOLCUSU!
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Beşiktaş'tan Valentin Rosier'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Haberde anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin yer aldığı bildirildi.
Fransız futbolcunun ülkesine giderek yarın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.
Valentin Rosier, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 21 karşılaşmada sahaya çıkarken 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
Beşiktaş, Rosier'i 2022 yılında Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.