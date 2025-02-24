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Spor

Anlaşma yakın! Salah imzayı atıyor

Liverpool'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah ile yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
Anlaşma yakın! Salah imzayı atıyor
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Liverpool'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah ile yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, sezon sonuna yaklaşırken performansı zirveye ulaşan Mohamed Salah'ın da takımda kalmak istemesi sebebiyle yeni sözleşme konusunda yıldız oyuncunun isteklerine karşılık verme kararı aldı.

Bu gelişmenin üzerine yıldız oyuncuyla Liverpool'un 2 artı 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla 38 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Mısırlı yıldız, bu maçlarda 30 gol 21 asistlik performans sergiledi.

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