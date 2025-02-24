Liverpool'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah ile yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, sezon sonuna yaklaşırken performansı zirveye ulaşan Mohamed Salah'ın da takımda kalmak istemesi sebebiyle yeni sözleşme konusunda yıldız oyuncunun isteklerine karşılık verme kararı aldı.
Bu gelişmenin üzerine yıldız oyuncuyla Liverpool'un 2 artı 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bu sezon Liverpool formasıyla 38 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Mısırlı yıldız, bu maçlarda 30 gol 21 asistlik performans sergiledi.