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Spor

Anlaşmayı zora sokan 2 detay! İşte Dybala transferindeki o engeller...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray, Roma'nın Arjantinli yıldızı Dybala'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak İtalyan ekibinin bonservis talebi ve oyuncunun ailesel tercihleri transferi zora sokuyor.

20 Aralık 2024 Cuma 07:07 - Güncelleme:
Anlaşmayı zora sokan 2 detay! İşte Dybala transferindeki o engeller...
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Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Paulo Dybala ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Trabzonspor derbisini izlemeye gelen Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in Türkiye'deki zirveden iyi bir teklifle ayrıldığını, ancak İtalyan kulübünün 31 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında kolay kolay bırakmayacağını yazdı. Çizme medyası, bu transferin zorluğunu iki nedene bağlıyor. İşte o sebepler...

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

G.Saray, başarılı orta saha oyuncusuyla seneliği 10 milyon eurodan 2.5 yıllık anlaşma sağlamayı planlıyor. Roma, oyuncuyla ilgili kararını 15 Ocak'tan sonra ligde ve Avrupa'daki durumuna göre verecek. Dybala, bu tarihe kadar 7 maçta daha oynarsa, sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Roma, bonservis almadan oyuncusunu göndermek istemiyor. G.Saray ise maliyeti arttırmamak için böyle bir ödeme yapmayı arzu etmiyor. Roma, ligde 16 puanla 12. sırada yer alırken, düşme hattının yalnızca 2 puan gerisinde. Avrupa Ligi'nde ise 9 puanla 14. sıradalar.

İKNA EDİLMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

İtalya'da kurulu bir düzeni olan Dybala ve Oriana Sabatini çifti, bu düzeni kolay kolay bozmaz. Çiftin, İtalya, Arjantin ve Miami arasında büyük kazanç elde ettikleri işler bulunuyor. Türkiye'de bu işleri yönetmeleri oldukça zor olacak. Dybala ve ailesi, işlerini ön planda tutuyor ve düzenin bozulmasını istemiyor. Başarılı oyuncu, vereceği kararlarda ailesinin fikrini her zaman öncelikli olarak dikkate alıyor. Bu yüzden, Galatasaray'ın kısa süre içinde hem Dybala'yı hem de ailesini ikna etmesi oldukça güç görünüyor.

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