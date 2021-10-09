Milliyet 9 Ekim 2021 Cumartesi 22:57 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 22:57

Galatasaray'ın yeni sözleşme konusunda görüşmeleye devam ettiği Kerem Aktürkoğlu'nda serbest kalma maddesi soruna neden oldu. Sarı-kırmızılılar, maaş ve bonus konusunda Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle anlaşma sağlamıştı ancak Galatasaray'ın sözleşmeye bir madde eklemek istemesi üzerine anlaşma bozuldu.

Milliyet'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞILMIŞTI

Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.

SERBEST KALMA MADDESİ SORUN ÇIKARDI

Milliyet'in haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon Euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi.