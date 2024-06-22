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Spor

Anlaşmazlık pahalıya patladı! A Milli Takım'da inanılmaz hata

EURO 2024'te Portekiz karşısına çıkan A Milli Futbol Takımı, savunmada inanılmaz bir hata yaptı. Portekiz'in ikinci golü Samet Akaydin ve Altay Bayındır'ın anlaşmazlığından geldi.

22 Haziran 2024 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Anlaşmazlık pahalıya patladı! A Milli Takım'da inanılmaz hata
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A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile oynadığı maçta inanılmaz bir hatadan kalesinde golü gördü.

A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.

Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.

BÜYÜK HATA VE GOL! SAMET VE ALTAY ANLAŞAMAYINCA...

Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.

İŞTE O ANLAR...

GÜRCİSTAN MAÇININ KAHRAMANI OLMUŞTU

Portekiz karşısında kendi ağlarını sarsan Samet Akaydin, 3-1 kazandığımız Gürcistan maçında en iyi performans veren oyuncularımızdan olmuştu.

Maç boyunca savunmada başarılı işler yapan Samet, uzatma anlarında Gürcistan atağında kaleye giden şutunu kafasıyla çıkarmıştı.

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