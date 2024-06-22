A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.
Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.
BÜYÜK HATA VE GOL! SAMET VE ALTAY ANLAŞAMAYINCA...
Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.İŞTE O ANLAR...
Samet Akaydin'in büyük hatasıyla fark ikiye çıktı.pic.twitter.com/eKEKbqrpDM— Star Spor (@Star_Spor) June 22, 2024
GÜRCİSTAN MAÇININ KAHRAMANI OLMUŞTU
Portekiz karşısında kendi ağlarını sarsan Samet Akaydin, 3-1 kazandığımız Gürcistan maçında en iyi performans veren oyuncularımızdan olmuştu.
Maç boyunca savunmada başarılı işler yapan Samet, uzatma anlarında Gürcistan atağında kaleye giden şutunu kafasıyla çıkarmıştı.