A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile oynadığı maçta inanılmaz bir hatadan kalesinde golü gördü.

A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.

Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.

BÜYÜK HATA VE GOL! SAMET VE ALTAY ANLAŞAMAYINCA...

Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.

Samet Akaydin'in büyük hatasıyla fark ikiye çıktı.pic.twitter.com/eKEKbqrpDM — Star Spor (@Star_Spor) June 22, 2024

GÜRCİSTAN MAÇININ KAHRAMANI OLMUŞTU

Portekiz karşısında kendi ağlarını sarsan Samet Akaydin, 3-1 kazandığımız Gürcistan maçında en iyi performans veren oyuncularımızdan olmuştu.

Maç boyunca savunmada başarılı işler yapan Samet, uzatma anlarında Gürcistan atağında kaleye giden şutunu kafasıyla çıkarmıştı.