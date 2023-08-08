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Spor

Ansu Fati, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Ansu Fati, Suudi Arabistan'dan teklif gelse de takımdan ayrılmak istemiyor.

8 Ağustos 2023 Salı 17:27 - Güncelleme:
Ansu Fati, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
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Barcelona'nın 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Ansu Fati'ye ilgi büyüyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fransa'dan PSG ve Suudi Arabistan'dan bir takım Ansu Fati için Barcelona'ya teklifte bulundu.

Özellikle Suudi Arabistan'tan gelen teklifin çok cazip olduğu belirtilen haberde Ansu Fati'nin transferler için çoktan karar verdiği belirtildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

20 yaşındaki İspanyol oyuncunun Barcelona'da mutlu olduğu ve kesinlikle ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığı aktarıldı.

Ayrıca Barcelona'nın da genç yıldızını satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ansu Fati'nin piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç yıldız geçtiğimiz sezon Katalan ekibinde 51 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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