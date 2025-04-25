Ansu Fati yeniden sahnede: Barcelona'da kalacak mı?

Barcelona'da bir dönem Messi'nin 10 numarasını taşıyan Ansu Fati, uzun süren sakatlıkların ardından Mallorca maçında ilk 11'e dönerek dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Maç boyunca çevikliği ve pas kalitesiyle öne çıkan Fati, golle buluşamasa da teknik heyete umut verdi. Hansi Flick'in Copa del Rey finalini düşünerek yaptığı rotasyon, Ansu'ya yeni bir kapı araladı. Betis ve Sevilla, oyuncuyu transfer listesine alırken, yaz aylarında geleceği netlik kazanacak. genç yıldız doğru destekle yeniden parlayabileceğini gösterdi.