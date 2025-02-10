Ansu Fati'den Beşiktaş'ın teklifine ret

Barcelona, 22 yaşındaki futbolcuyu Ansu Fati ile yollarını ayırmak istiyor.

AYRILIK FORMÜLÜ

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, genç futbolcunun menajeriyle ayrılık formülleri üzerinde çalışıyor.

Barcelona, Fati'nin ayrılığı konusunda genç oyuncuya yardımcı olmaya hazır ancak Ansu Fati, takımda süre alamayacağını bilmesine rağmen Katalan ekibinden ayrılmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ VAR

Ansu Fati için çeşitli takımların devreye girdiği ve şu anda genç futbolcu için Beşiktaş'ın kiralık teklifinin bulunduğu kaydedildi. Ancak Barcelona'dan ayrılmak istemeyen 22 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılara gitmeyi düşünmediği aktarıldı.

Fati'nin Barcelona'da kendisini güvende hissettiği ve belirsiz bir maceraya atılmaktansa kulüpte kalma kararında ısrarcı olduğu ifade edildi.

Barcelona'da bu sezon 8 maça çıkan Ansu Fati, 186 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Fati'nin Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.