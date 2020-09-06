Ansu Fati'den tarihi rekor

06 Eylül 2020 Pazar 22:28 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 22:32

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta İspanya evinde Ukrayna'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın 32. dakikasında İspanya'nın 3. golünü atan 17 yaşındaki Satan Ansu Fati, İspanya milli takımı formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.