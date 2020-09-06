Ansu Fati'den tarihi rekor

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grupta oynanan İspanpa-Ukrayna maçında, 17 yaşındaki Satan Ansu Fati İspanya'nın 3. golünü atarak bir rekora imza attı. Fati, İspanya milli takımı formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.
06 Eylül 2020 Pazar 22:28 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 22:32
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta İspanya evinde Ukrayna'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın 32. dakikasında İspanya'nın 3. golünü atan 17 yaşındaki Satan Ansu Fati, İspanya milli takımı formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.