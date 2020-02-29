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Spor

Antalya Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalya Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi?

Antalya Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalya Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi? soruların yanıtları tüm futbol takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, deplasmanda 3 puan için çabalayacak. Antalyaspor ise kendi evinde rakibini mağlup edip ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Antalya Fenerbahçe maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

29 Şubat 2020 Cumartesi  10:48 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:48

Şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüm futbol takipçileri Antalya Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalya Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İki rakip takım Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona ermişti. Şimdi gözlere Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Antalya Fenerbahçe maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ANTALYA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı 29 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 20:00'da başlayacak.

ANTALYA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor

Boffin

Kudryashov

Celustka

Veysel Sar

Bünyamin Balcı

N'Dinga

Amilton

Fredy

Hakan Özmert

Podolski

Jahovic

Fenerbahçe

Altay

Dirar

Serdar

Falette

Hasan Ali

Jailson

Luis Gustavo

Ozan

Kruse

Tolga

Muriqi

48. KEZ RAKİP

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 47 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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