Antalya Grand Slam'da Türkiye 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

DHA 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:25 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:25

İtalya ve Japonya 2'şer altın ve gümüş madalya ile ilk iki sırada yer alırken, Kanada 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz ile 3'üncülüğü elde etti. Son gün tatamiye çıkan judokalardan erkekler 90 kiloda Miheal Zgank, ilk tur bay geçti. 2'nci turda Mısırlı H. Abd El Aker'i ipponla, 3'üncü maçında Kırgız Faruch Bulekulov'u, çeyrek finalde Kazak Yersultan Muzapparov'u altın skorda ipponla (3 shido) yenen Zgank, yarı finalde Macar Krisztian Toth'a yenildi. Bronz madalya için İsrailli Li Kochman'la karşılaşan milli judocu rakibine yenildi ve beşincilikte kaldı.

Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle belirlendi:

KADINLAR

78 Kilo: 1. Shori Hamada (Japonya), 2. Beata Pacut (Polonya), 3. Antonina Shmeleva (Rusya), 3. Vanessa Chala (Ekvator).

+78 Kilo: 1. Raz Hershko (İsrail), 2. Shiyan Xu (Çin), 3. Vanessa Mballa Atangana (Kamerun), 3. Nihel Cheikh Rouhou (Tunus).

ERKEKLER

90 Kilo: 1. Marcus Nyman (İsveç), 2. Krisztian Toth (Macaristan), 3. Li Kochman (İsrail), 3. David Klammert (Çekya).

100 Kilo: 1. Zelym Kotsoiev (Azerbaycan), 2. Aaron Wolf (Japonya), 3. Arman Adamian (Rusya), 3. Grigori Minaskin (Estonya).

+100 Kilo: 1. Tamerlan Bashaev (Rusya), 2. Hisayoshi Harasawa (Japonya), 3. Stephan Hegyi (Avusturya), 3. Lukas Krpalek (Çekya).

Son gün karşılaşmalarında milli judoculardan; Mert Şişmanlar, Sümeyra Aykaç, Ömer Kemal Aydın, Furkan Güner ikinci; Recep Çimen, Cemal Erdoğan, Nasırfur Sayan, Münir Ertuğ, Ahmet Çuhadar ve Kübranur Esir ilk tur maçlarında yenildiler.