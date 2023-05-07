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Spor

Antalya Konyaaltı Belediye Spor, Avrupa şampiyonu oldu

2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci final maçında İspanya temsilcisi Club Balonman Atletico Guardes takımını yenen temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediye Spor turnuvanın şampiyonu oldu.

IHA7 Mayıs 2023 Pazar 23:57 - Güncelleme:
Antalya Konyaaltı Belediye Spor, Avrupa şampiyonu oldu
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2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Club Balonman Atletico Guardes takımını ikinci final maçında yenen Antalya Konyaaltı Belediye Spor şampiyon oldu.

İspanya'nın Pontevedra kenti A Sangrina Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Club Balonman Atletico Guardes takımı 23-17 kazanmıştı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan rövanş müsabakanın ilk yarısını Antalya Konyaaltı Belediye Spor 16-7 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Antalya Konyaaltı Belediye Spor maçı 33-20 kazanarak Avrupa Kupası'nda şampiyon olan ilk Türk takımı oldu.

Maç sonrası düzenlenen seremonide Konyaaltı Belediye Spor oyuncularına kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç, Konyaltı Belediye Başkanı Başkanı Semih Esen ve EHF CC Başkanı Bozidar Djurkovic takdim etti.

  • Antalya Konyaaltı Belediye Spor
  • EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası
  • Balonman Atletico Guardes

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