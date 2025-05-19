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Spor

Antalya, muaythaide dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak

23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Antalya, muaythaide dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak
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23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 71 ülkeden 600 sporcu katılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından düzenlenecek şampiyona, 24 Mayıs Cumartesi günü açılış seremonisi ile başlayacak. Organizasyon, 31 Mayıs Cumartesi günü final müsabakalarıyla son bulacak.

Şampiyonada engelli sporcular, paramuaythai kategorisinde dereceye girebilmek için mücadele edecek.

  • Antalya
  • 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası
  • Türkiye Muaythai Federasyonu ve Uluslararası Muaythai Federasyonu

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