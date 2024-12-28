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Spor

Antalya Ultra Maratonu'nda ilk gün sona erdi

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu başladı.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
Antalya Ultra Maratonu'nda ilk gün sona erdi
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Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu başladı.

Konyaaltı Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonun ilk gününde 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

Belediye binası önünden verilen startların ardından yarışlar, ilçe merkezinden başlayıp 28 kilometre uzaklıktaki 650 rakımlı Geyikbayırı Mahallesi'nde sona erdi. Sporcular, zaman zaman 2 bin rakıma çıkan parkurlarda hem rakipleriyle hem de zor doğa şartlarıyla mücadele etti.

Yarışlarda, 22 kilometrede Türk sporcu Hasan Akdoğan birinci olurken, 31 kilometrede erkeklerde Rusya'dan Vasily Permitin 2:33:36'lık derecesiyle ilk sıraya elde etti.

57 kilometrede Ermenistan'dan Anton Zhvakin 5:27:44'lük derecesiyle, 85 kilometrede ise Rusya'dan Farkhad Isakov 6:03:46'lık derecesiyle birinciliği elde etti.

"KATILAN SPORCULARIN YÜZDE 40'I YABANCI"

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, gazetecilere, parkurun dağ kısmında kar, şehir kısmında yağmur olmasına karşına bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

Kotan, yarışmaya katılan sporcuların yüzde 40'nın yabancı olduğunu belirtti.

Maratonun yarın yapılacak kısa parkurlarla sona ereceğini dile getiren Kotan, "Parkurlar çok zor. Bir bakıyorsunuz taşların üzerinden atlıyorsunuz, bir bakıyorsunuz dereye gelmişsiniz ve dizinize kadar gelen sudan geçiyorsunuz. Bu anlarda sporcuların yanlarında olduk. Zaman zaman da yardım ettik. Gayet de güzel bir gündü ama bayağı zorluklara da şahit olduk." diye konuştu.

  • Antalya Ultra Maratonu
  • Europe Trail Cup 2024
  • Antalyada Ultra Race

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