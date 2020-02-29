Antalya'da 1 puan son dakikada geldi

29 Şubat 2020 Cumartesi22:04 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:10

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 39, Antalyaspor'un puanı ise 26'ya yükseldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Fenerbahçe, 35. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Antalyaspor, 52. dakikada Amilton ile eşitliği sağladı. Hakan Özmert, 57. dakikada Antalyaspor'u öne geçirdi. Her iki golde de asisti yapan isim Lukas Podolski oldu.

Fenerbahçe adına beraberlik golü, 4 Ekim 2019'dan sonra ilk kez bir lig maçında süre bulan Miha Zajc'tan 90+6'da geldi. Bu golün ardından hakem Ali Şansalan, santra yaptırmadan maçı bitirdi.

Antalyaspor'da Hakan Özmert, maçın bitiminin hemen ardından kırmızı kart gördü.

Son 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 beraberlik ile ayrılan Fenerbahçe, puanını 39 yaptı ve 1 maç fazlasına karşın lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Antalyaspor ise 29 puana yükseldi.

3 Mart'ta Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, ardından lig maçında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise kupada Alanyaspor ile karşılaştıktan sonra ligde Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

FENERBAHÇE 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maçla cezalandırıldığı için karşılaşmada kulübede yer alamadı.

Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Antalyaspor maçında Isla, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci'nin yerine Falette, Luiz Gustavo ve Mehmet Ekici, ilk 11'de forma giydi. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jailson, Mehmet Ekici, Kruse ve Muric oluşturdu.

LUKAS PODOLSKI İLK DEFA İLK 11'DE

Ev sahibi ekipte teknik direktör Tamer Tuna, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu değişikliğe gitti. Tuna, kart cezalısı Sinan Gümüş'ün yerine devre arasında transfer edilen ve geçen hafta takımının galibiyet golünü kaydeden yıldız futbolcu Lukas Podolski'ye ilk kez 11'de forma şansı verdi.

Ev sahibi ekibin ilk 11'ini Boffin, Kudriashov, Celustka, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Ndinga, Podolski ve Jahovic oluşturdu.

TRİBÜN GELİRLERİ ŞEHİT VE GAZİLERE

Antalyaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, karşılaşmanın tüm tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlayacağını bildirdi.

Açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce vatan' diyerek kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz." denildi.