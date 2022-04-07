Antalyapor, Hatayspor maçına 3 eksikle çıkacak

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalan FT Antalyaspor, çıkışını A.Hatayspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Son 9 maçından 6 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran kırmızı-beyazlılar, 44 puanla ligde 9. sıraya yerleşti. Hedefini ilk 5 olarak belirleyen Antalyaspor, 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da ağırlayacağı Hatayspor maçını da kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Günde tek idmanla hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda zorlu karşılaşmada sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi forma giyemeyecek. Ufuk Akyol ve Harn Alpsoy, takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Antalyaspor'da antrenman sonrası Rus futbolcu Kudriashov'un 35. yaşı pasta kesilerek kutlandı. Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek.