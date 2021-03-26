Antalyaspor'da 1000 puan heyecanı

AA 26 Mart 2021 Cuma 13:19 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 13:20

Ligde 24 sezonda 818, bu sezon da 30 maç oynayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 352 mağlubiyet yaşadı ve 999 puan topladı.

Rakip fileleri 1004 kez havalandıran, kalesinde ise 1229 gol gören kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı mücadelede 1000 puana ulaşmayı planlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisine yenilmemesi halinde kulübün Süper Lig tarihinde 1000 puanı yakalayacak.

YILMAZ: "1000 PUANA 32. HAFTADA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, yenilmezlik rekoru ve kupa başarısının yönetimlerine nasip olduğunu söyledi.

Kulüp tarihinde Süper Lig'deki 13 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu bu sezon kırdıklarını, aynı kulvarda 1000. gole 28. haftada Fenerbahçe mücadelesinde Fredy'in imza attığını anımsatan Yılmaz, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 yıl sonra finale yükselme başarısını göstermelerine dikkati çekti.

Yılmaz, kaliteli kadroya ve teknik heyete sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de 25 sezon içerisinde toplam 999 puan topladık. 1000 puana 32. haftada ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyoruz. 1000. gol, en uzun yenilmezlik serisinden sonra 1000 puana ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı camiada bu sezonu unutulmayacak başarılarla geride bırakmak istiyoruz. Finalde Beşiktaş'ı yenip Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihimizde bir ilki başarmak istiyoruz."

EN FAZLA PUAN 2016-2017 SEZONUNDA

Antalyaspor, en fazla puanı 58 ile 2016-2017'de, en az puanı ise galibiyetin 2 puan sayıldığı 1986-1987 sezonunda 24 ile hanesine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlıların Süper Lig'de yer aldığı sezonlarda ulaştığı puan ve gol tablosu şöyle:

Sezon G B M A Y Puan 1982-1983 10 9 15 27 40 29 1983-1984 10 9 15 34 38 29 1984-1985 11 6 17 33 49 28 1986-1987 8 8 20 37 68 24 1994-1995 10 8 16 39 46 38 1995-1996 13 6 15 45 55 45 1996-1997 13 6 15 38 49 45 1997-1998 10 11 13 51 55 41 1998-1999 14 7 13 46 47 49 1999-2000 11 8 15 42 58 41 2000-2001 9 9 16 45 64 36 2001-2002 9 10 15 46 61 37 2006-2007 8 15 11 32 36 39 2008-2009 10 10 14 34 42 40 2009-2010 14 7 13 49 38 49 2010-2011 10 12 12 41 48 42 2011-2012 10 9 15 32 42 39 2012-2013 14 5 15 50 52 47 2013-2014 6 13 15 34 47 31 2015-2016 12 9 13 53 52 45 2016-2017 17 7 10 47 40 58 2017-2018 10 8 16 40 59 38 2018-2019 13 6 15 39 55 45 2019-2020 11 12 11 41 52 45 2020-2021 (31 haftada) 8 15 7 29 36 39

Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.