Antalyaspor 2. yarı coştu

IHA 25 Haziran 2020 Perşembe 15:32 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:32

Süper Lig’in ilk yarısını 14 puanla 16. sırada düşme hattında tamamlayan FT Antalyaspor, ikinci yarıda adeta yeniden doğdu. Tamer Tuna’nın göreve gelmesi, kadronun Podolski, Sinan Gümüş, Adis Jahovic, Veysel Sarı, Kudriashov gibi futbolcularla güçlendirilmesiyle kırmızı-beyazlılar çıkışa geçti. İkinci yarının ilk maçında Göztepe’ye mağlup olan FT Antalyaspor arkasından çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Puanını 36’ya çıkaran FT Antalyaspor ligde 9. sıraya yükseldi. FT Antalyaspor 11 maçın sonunda topladığı 22 puanla ikinci yarıda en fazla puan toplayan 4. takım odu. İlk üçüncü sırada yer alan Başakşehir 26, Trabzonspor 25, Galatasaray 24 puan topladı.

2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini de tekrarlayan FT Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçından da puan alarak rekorunu ekarte etmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR’DA 2 EKSİK



Kırmızı-beyazlılarda, tedavisi için kısa süreliğine gittiği ülkesi Brezilya’da karantina prosedürüne takılan Charles ve sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk takımdaki yerini alamayacak. Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü saat 21.00’de Kalyon Stadyumu’nda başlayacak mücadeleyi Serkan Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetecek. Öte yandan kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor.