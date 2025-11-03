İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0623
  • EURO
    48,498
  • ALTIN
    5414.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Antalyaspor 5 maç sonra kazandı

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Akdeniz ekibi rakibini 1-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Merkezi3 Kasım 2025 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Antalyaspor 5 maç sonra kazandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 75'te Yohan Boli kaydetti.

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor, puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Samsunspor deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.