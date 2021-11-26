İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2021 Cuma / 21 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,119
  • EURO
    13,617
  • ALTIN
    700.906
  • BIST100
    1801.3
Spor

Antalyaspor: 6 - Alanyaspor: 8

Antalyaspor - Alanyaspor rekabetinde 17 maç yarın oynanacak. Geride kalan 16 maçta Alanyaspor'un Antalyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 8-6 üstünlüğü bulunuyor.

AA26 Kasım 2021 Cuma 09:48 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 09:48
ABONE OL

Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın 17. kez karşılaşacak.

Ligde 4. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 13. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında Antalya Stadı'nda oynanacak 14. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Derbide 17. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 4'ü deplasmanda 8 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 5'i iç sahada 6 galibiyeti var. Antalya takımları iki karşılaşmada ise golsüz berabere kalarak yenişemedi.

Antalyaspor, 16 karşılaşmada rakibinin 25 golüne 17 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.