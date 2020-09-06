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Spor

Antalyaspor, 6 futbolcusunu kiraladı

Süper Lig takımı Antalyaspor, 6 futbolcusunu TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiraladı.

06 Eylül 2020 Pazar 12:28 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 12:28
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Antalyaspor'da forma giyen Batuhan Berkay Fındık (19 yaş-stoper), Cengiz Demir (19 yaş-stoper), Cenk Şen (19 yaş-sol kanat), Erman Herman Vardar (18 yaş-sağ kanat), Mikail Başar (19 yaş-santrfor), Sergen Yatağan (21 yaş-orta saha) 1 sezonluğuna Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralık olarak verildi.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"FTA Antalyasporumuzun futbolcularından: Batuhan Berkay Fındık, Cengiz Demir, Cenk Şen, Erman Herman Vardar, Mikail Başar ve Sergen Yatağan 2020-2021 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da kiralık olarak forma giyeceklerdir. Futbolcularımıza başarılar dileriz."

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