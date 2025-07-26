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Spor

Antalyaspor, 8 yeni transferini duyurdu

Transfer yasağını kaldırmayı başaran Antalyaspor, kadrosuna kattığı 8 yeni transferini duyurdu.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Antalyaspor, 8 yeni transferini duyurdu
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FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayıp transfer engelini kaldıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 8 oyuncu transferini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından, Surinamlı milli futbolcu Kenneth Paal ile 3 yıllık, Hull City'den Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Poyraz Yıldırım ile birer yıllık, Rus milli futbolcu Georgi Dzhikiya 2 yıllık, Hüseyin Türkmen ile 1+1 yıllık, Borussia Mönchengladbach'tan Çekyalı Tomas Cvancara ile 1 yıllık, Hully City'den Doğukan Sinik ile 2+1 yıllık, ayrıca Fenerbahçe'den Kerem Kayaarası ile de sözleşme imzalandığını duyurdu.

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