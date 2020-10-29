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Spor

Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaştı

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, adı Trabzonspor'un teknik direktörlüğü için anılan Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı.

DHA29 Ekim 2020 Perşembe 01:30 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 01:30
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Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından göreve Abdullah Avcı getiriliyor.

Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, Başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bıraktı. Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı. Avcı’nın Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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