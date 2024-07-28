İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor, Abdullah Yiğiter transferini açıkladı
Spor

Antalyaspor, Abdullah Yiğiter transferini açıkladı

Antalyaspor, genç file bekçsisi Abdullah Yiğiter'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Antalyaspor, Abdullah Yiğiter transferini açıkladı
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i üç yıllığına renklerine bağladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 24 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor gibi köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi. Yiğiter, "Transferimin gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve hocalarıma teşekkür ederim. Antalyaspor inşallah bu sezon ligi hak ettiği yerde bitirecektir" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Öncül, bu sezon altıncı transferlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, yönetim ve teknik ekip olarak fazla transfer değil, nokta transfer yapmayı ilke edinen bir anlayışları olduğunu ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Saçan da Yiğiter'in bu sezon takıma çok katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.