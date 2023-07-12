Antalyaspor, Adam Buksa'yı kadrosuna katıyor

Kadrosunu baştan aşağı yenilemeye hazırlanan Antalyaspor'dan flaş hamle... Kırmızı Beyazlılar, Lens'ten Adam Buksa'nın kiralık transferi için Fransız ekibiyle anlaşma sağladı.

Adam Buksa, sağlık kontrolü ve resmî sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye davet edildi. Oyuncuyla yapılacak olan son görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor. Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin, transferlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesini bekliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON YALNIZCA 8 MAÇ

Geçtiğimiz sezonun büyük kısmını sakatlık nedeniyle kaçıran Adam Buksa, yalnızca 8 resmi maça çıktı ve skora etki edemedi.