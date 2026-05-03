Antalyaspor - Alanyaspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u konuk etti.
Corendon Airlines Park'taki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 29, Alanyaspor 34 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
GALATASARAY MAÇINDA YOK!
Antalyaspor'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Soner Dikmen, gelecek hafta Galatasaray maçını kaçıracak.