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Spor

Antalyaspor antrenmanına futbolcuların ailelerinden sürpriz bayram ziyareti

Süper Lig'e verilan arada hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da aileler futbolculara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

DHA24 Mayıs 2020 Pazar 23:41 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 23:41
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Ramazan Bayramı'nda çalışmalarına ara vermeden devam eden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcuların aileleri kulüp tesislerine gelerek futbolcuları yalnız bırakmadı. Antalyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kırmızı-beyazlı ekibin kampta bulunduğu otelde idmanlaarı aksatmadan sürdürdüğü bildirildi. 

Bugün yapılan antrenman sonrasında futbolcu aileleri, "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde sahaya girerek takımın, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Duygusal anların yaşandığı idman sonrasında renkli görüntüler oluştu.

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