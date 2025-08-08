Antalyaspor ayrılığı duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz ekibi, Taha Osman Özmert ve Burak İngenç'in takıma veda ettiğini duyurdu.

ANTALYASPOR, TAHA OSMAN ÖZMERT'İ ANKARA DEMİRSPOR'A KİRALADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Taha Osman Özmert'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Ankara Demirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Taha Osman Özmert, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada görev almıştı.

BURAK İNGENÇ NOVİ PAZAR'DA

Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İngenç'i Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak İngenç'in, 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sırbistan'ın FK Novi Pazar takımı ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Burak İngenç, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla 4 resmi karşılaşmada görev almıştı.