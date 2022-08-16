İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9652
  • EURO
    18,214
  • ALTIN
    1025.49
  • BIST100
    2882.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor ayrılığı resmen açıkladı
Spor

Antalyaspor ayrılığı resmen açıkladı

Antalyaspor, son iki sezonda kiralık olarak gönderdiği Gustavo Blanco Leschuk'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

16 Ağustos 2022 Salı 11:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Antalyaspor, 30 yaşındaki Arjantinli forveti Gustavo Blanco Leschuk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gustavo Blanco Leschuk ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

İKİ SEZON İSPANYOL TAKIMLARINA KİRALANDI

2019'da Shakhtar Donetsk'ten Antalyaspor'a transfer olan Leschuk, bir yıl Akdeniz takımında forma giydikten sonra 2020-2021 sezonunu Real Oviedo'da, 2021-2022 sezonunu ise Eibar'da kiralık olarak geçirmişti.

31 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST

Antalyaspor formasıyla 31 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 5 gol atarken 2 kez de asist yaptı. Leschuk'un kırmızı beyazlı takımda 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.