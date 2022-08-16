Antalyaspor ayrılığı resmen açıkladı

Antalyaspor, 30 yaşındaki Arjantinli forveti Gustavo Blanco Leschuk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gustavo Blanco Leschuk ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

İKİ SEZON İSPANYOL TAKIMLARINA KİRALANDI

2019'da Shakhtar Donetsk'ten Antalyaspor'a transfer olan Leschuk, bir yıl Akdeniz takımında forma giydikten sonra 2020-2021 sezonunu Real Oviedo'da, 2021-2022 sezonunu ise Eibar'da kiralık olarak geçirmişti.

31 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST

Antalyaspor formasıyla 31 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 5 gol atarken 2 kez de asist yaptı. Leschuk'un kırmızı beyazlı takımda 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.