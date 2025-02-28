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Spor

Antalyaspor Başkanı Boztepe: Maçlarımızı kendi evlatlarımız yönetmeli

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Süper Lig'in 26. haftasında Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Boztepe, yabancı hakeme karşı olduklarını belirterek, 'maçlarımızı kendi çocuklarımız, evlatlarımız yönetmeli. Eminim düzene girecek. Onlar da kendilerini toparlayacak ve daha keyifli maçlar izleyeceğiz.' dedi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Antalyaspor Başkanı Boztepe: Maçlarımızı kendi evlatlarımız yönetmeli
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Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı için heyecanlı olduklarını belirterek, "İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Galibiyet istiyoruz." dedi.

Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Adana Demirspor deplasmanında bıraktıkları 2 puanın telafisini Kasımpaşa maçıyla yaptıklarını ifade eden Boztepe, bu haftaki Fenerbahçe deplasmanı için yoğun bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Takımın iki antrenmanını da izlediğini ve futbolcuların çok iyi hazırlandığını anlatan Boztepe, "Fenerbahçe maçı için heyecanlıyız. İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Galibiyet istiyoruz. Bizim için şampiyonluğa oynuyor ya da oynamıyor fark etmiyor. Süper Lig'deki 19 kulüpten 18'inin kim olduğunun bizim için önemi yok. Bizim camiamız ve ailemiz sadece Antalyaspor. Kendi oyunumuzu oynamak, mücadelemizi vermek istiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da başka takımın taraftarları bize gönül koymasın. Herkes gibi biz de kendi arma ve savaşımızın peşindeyiz." diye konuştu.

"MAÇLARIMIZI KENDİ EVLATLARIMIZ YÖNETMELİ"

Başkan Sinan Boztepe, Fenerbahçe maçında yabancı hakem istemediklerinin altını çizerek, "Bizim yabancı hakem gibi bir talebimiz yok. Ligin geriye kalan kısmıyla ilgili yabancı hakem beklentisi var ama biz buna karşıyız. VAR'da olmasını onaylayan, imza veren kulüp başkanlarındandım ama maçlarımızı kendi çocuklarımız, evlatlarımız yönetmeli. Eminim düzene girecek. Onlar da kendilerini toparlayacak ve daha keyifli maçlar izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle oyun anlamında güzel bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Boztepe, "Emre hoca başarısını ispatlamış bir hoca. Emre hocayla inançlarımız aynı. İkimiz de başarı istiyoruz. O da bizim gibi hırslı ve çalışkan. Belözoğlu ile takımda çok şey değişti. Enerji çok güzel. Zaten ahlaklı, karakterli oyuncu grubuna sahibiz. Emre hocayla bu çok güzel perçinleşti. Eksik tarafımızı tamamlamış olduk. İnançlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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