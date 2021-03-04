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  • Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz: Fenerbahçeli yöneticiler küfür ettiler!
Spor

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz: Fenerbahçeli yöneticiler küfür ettiler!

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Fenerbahçeli yöneticilerin Antalyasporlu futbolculara ağır şekilde küfürler ettiğini belirtti.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 21:53 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 21:53
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Mücadelelerinden ötürü bütün futbolcularını tebrik eden Başkan Yılmaz, "Bütün futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Yüzde yüz iki tane penaltımız vardı. Umarım, tekrarları seyredince haklılığımız ortaya çıkacaktır. Zor şartlar altında bir mücadeleydi. Bütün futbolcularımı yürekten kutluyorum. Burada 3 puanı bıraktık, hakem vesilesiyle 1 puana razı olduk" diye konuştu.

"HEPSİ AĞIR ŞEKİLDE KÜFÜRLER ETTİ"

Fenerbahçeli yöneticilerin, futbolcularına küfür ettiğini iddia eden Mustafa Yılmaz, "Fenerbahçeli yöneticiler... Biz bütün takımların yöneticilerini misafirperverce ağırlıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün futbolcularımız sinkaflı küfürler altında oldular. O kırmızı kart neden, onu da anlamak mümkün değil. Bu şartlarda biz mücadelemize devam edeceğiz. Kim olduklarını tanımıyorum. Hepsi sol tarafımızdaydı. Ağır şekilde küfürler ettiler." ifadelerini kullandı.

"3 PUANLA ŞEHRİMİZE DÖNMEK İSTERDİK"

Son dönemde yakaladıkları form grafiği sorulan Yılmaz, "Kulübümüz 1966 kuruldu. 12 maçtır yenilmiyoruz. Kupa maçlarını da eklersek bu 14 maç. Bu büyük başarı. Buradan da 3 puanla şehrimize dönmek isterdik ama kısmet olmadı. Biz elimizden geldiğince mücadele edeceğiz" dedi.

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