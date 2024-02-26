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Spor

Antalyaspor başkanından maç sonu olay açıklama: Bugün bizi katlettiler

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Boztepe, 'TFF de rezil, hakemler de rezil. MHK zaten direkt istifasını versin. Bugün bizi katlettiler, yarın başkasına yapacaklar' ifadelerini kullandı.

26 Şubat 2024 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Antalyaspor başkanından maç sonu olay açıklama: Bugün bizi katlettiler
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sinan Boztepe'nin açıklamaları:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, ilk önce kendi futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye karşı oynanan muhteşem bir mücadele verdi. Öyle bir mücadele ki, Galatasaray'ı kendi evinde köşeye sıkıştırmış bir Antalyaspor. Bunun için futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye rağmen bir oyun çıkardık! Böyle bir saçmalık olmaz! Sabah çok talihsiz açıklamalar yaptım, bunlardan utandım. Ama yaptığım açıklamalar o kadar yerindeymiş ki! Lanet olsun artık. Muhteşem oynayan bir takım, bu kadar rezillik olmaz. Penaltı, penaltı değil, Gol, ofsayt! Biz bugün 8 gol atsak, hakem dokuzuncuyu attıracaktı! Bu kadar rezillik olmaz. Biz artık kimsenin oyunun parçası olmayız. Lanet gelsin diyorum artık. Federasyon mu istifa ediyor, istifa etsin! Bu işi doğru yönetecek birileri gelsin"

"FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞINI ALDI!"

"90 dakikayı izleyin. Penaltı, penaltı değil. Gol, ofsayt. Yediğimiz kartlara bakın, Galatasaray bir tane kart görmedi! Bu hakemlerin durumu ne, rezillikten başka bir şey değil, satın mı alınıyorlar! Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Ortada bir emek var. Hakem, Fenerbahçe'nin rövanşını aldı! İki tane takım, şampiyonluk yarışı yapacak Anadolu kulüpleri rezil, kepaze edilecek. Yazık! Günah! Galatasaray taraftarları, yanımızda penaltı olmadığını söyledi. Rezaletten başka bir şey değil."

"Bu işlerin suçlusu kimse direkt istifa etsin. Şu işi düzgün yapacak birileri gelsin. Rezil bunlar. Çok talihsiz açıklamalar yapmıştım dedim sabah şu anda daha beterini yapıyorum"

"Sizi katletecekler diyorlardı, tüm Türkiye'nin önünde katletildik!"

Bugün gördüğümüz muamele maalesef Türk futbolunun ayıbıdır, Türk futbolunun nereye geldiğinin şahididir. Federasyon da rezil, hakemler de rezil. Bunlarda bir şey olmaz. MHK ve federasyon istifasını versin. Bu işi düzgün yapacak birileri gelsin!"

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