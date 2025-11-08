İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu
Spor

Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

IHA8 Kasım 2025 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de bugün Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.

Mücadelede VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Suat Güz ile Mehmet Türkmen görev yapacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.