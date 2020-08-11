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Spor

Antalyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dörtlü turnuvada kapışacak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kamp programı belli oldu. Kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'un katılımıyla düzenlenecek olan 4'lü turnuvaya katılacak.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 11:34 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 11:34
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Yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde başlayan Antalyaspor, birinci etap kamp çalışmasına Afyonkarahisar’da başladı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında burada hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı beyazlılar, bir günlük iznin ardından 18-28 Ağustos tarihlerinde kendi tesislerinde çalışmalarına devam edecek. Antalyaspor 2 günlük izin sonrası İstanbul’da 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor’un katılımıyla düzenlenecek olan 4’lü turnuvaya katılacak. Turnuvada ilk maçını Fenerbahçe’ye karşı oynayacak olan kırmızı beyazlılar daha sonra, 3’üncülük, 4’üncülük ya da final karşılaşmasına çıkacak.

6 Eylül’de Antalya’ya dönecek olan Antalyaspor, 11 Eylül’de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

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