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Spor

Antalyaspor, Bodrum FK maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA4 Şubat 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
Antalyaspor, Bodrum FK maçına hazır
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Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik ağırlıklı çalıştı.

Sipay Bodrum FK müsabakası öncesi son antrenmanını yapan Akdeniz temsilcisi, saat 16.00'da özel uçakla Bodrum'a hareket edecek.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 15.30'da başlayacak Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor mücadelesini, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

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