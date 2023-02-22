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Spor

Antalyaspor, Brezilyalı oyuncu Luiz Adriano'nun ayrılığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Luiz Adriano ile yolların ayrıldığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu Internacional'a transfer oldu.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 23:47 - Güncelleme:
Antalyaspor, Brezilyalı oyuncu Luiz Adriano'nun ayrılığını açıkladı
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Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Luiz Adriano ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Luiz Adriano'ya verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Antalyaspor formasıyla son iki sezonda 38 lig ve kupa maçına çıkan 35 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 8 gol kaydetti.

Bu arada, Brezilya ekibi Internacional'a transfer olan Luiz Adriano, sosyal medya hesabındaki mesajında, Antalyaspor formasıyla Türkiye'de güzel günler geçirdiğini aktardı.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Brezilyalı forvet, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle de Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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