Antalyaspor Bülent Korkmaz'la yola devam edecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yönetim gelecek sezon teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam edecek. Yeni sezonun yapılanmasını sürdüren kırmızı-beyazlılarda yönetim devre sonu Bülent Korkmaz ile görüşerek, gelecek yıl 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yeni sezonun kadrosunu oluşturma için transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da takviye yapılacak bölgelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Bülent Korkmaz hoca ile gelecek sezon yola devam edeceğiz. Bülent hocanın bizimle, bizim de hocamızla ilgili düşüncelerimiz pozitif. Mali yapı çerçevesinde transferler yapacağız. Araştırdığımız isimler, takımdan ayrılacak isimler de var" diye konuştu.