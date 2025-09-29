İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 18:18
Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Dünkü Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.

Diğer oyuncu grubu sahada taktiksel çalışmalar yaptı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

