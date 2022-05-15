Antalyaspor deplasmanda 4 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 4-2 kazanarak namağlup serisini 15 maça çıkardı.

Maça etkili başlayan Antalyaspor, 19'da Fredy'nin golüyle öne geçmeyi başarırken Kasımpaşa 37'de Umut Bozok'la eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip Antalyaspor, 47'de Naldo ve 53'te Haji Wright'ın golleriyle iki farklı öne geçti. 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar skoru 4-1'e getirdi. 90+6'da ise Umut Bozok penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu 4-2 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Antalyaspor ligde namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetle 50 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Naldo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Haji Wright, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu sol çaprazda Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra topu altıpasın içindeki Fredy ile buluşturdu. Fredy'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

29. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Luiz Adriano'nun sağdan ortasında Brecka'dan seken top, Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yerden şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

36. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Bahadır Öztürk'ün hatası sonucu sol çaprazda topu kapan Muleka, ceza sahasına girdikten sonra pasını verdi. Fernando'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sağ çaprazında Fall'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kale çizgisi önünde Naldo'nun müdahale ettiği top kornere çıktı.

37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Muleka'dan seken topu arka direkte tamamlayan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

47. dakikada Fernando'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde Naldo'nun kafa vuruşunda yere de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

53. dakikada savunmanın geri pasında topla buluşan kaleci Erdem'in ileriye kısa pası Haji Wright'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

70. dakikada ceza sahası içine topla giren Haji Wright, rakibini geçerek son çizgiden pasını içeri çevirdi. Arka direkte Gökdeniz Bayrakdar'dan önce topa müdahale etmek isteyen Hadergjonaj topu kendi ağlarına gönderdi. 1-4

86. dakikada Ahmet Emin'in sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde Mabil'in yaptığı kafa vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı gitti.

90+2. dakikada ceza sahası içine giren Haji Wright, rakibini geçerek yaptığı şutta top üst direğe çarparak kale içine düştü. Kaleci Erdem topu kontrol ederken, hakem Mert Güzenge meşin yuvarlağın tamamının gol çizgisini geçtiğini belirleyerek golü verdi. VAR'dan pozisyonu izlemesi üzerine uyarı alan hakem, bir önceki pozisyonda kaleci Boffin'in Muleka'yı düşürdüğünü belirleyerek ev sahibi lehine penaltı verdi.

90+6. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Umut Bozok kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin Altay

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat, Feyzi Yıldırım (Ahmet Engin dk. 77), Jeffrey Bruma, Tomas Brecka, Florent Hadergjonaj, Rayen Aabid (Michal Travnik dk. 68), Valentin Eysseric, Haris Hajradinovic (Tunay Torun dk. 77), Mamadou Fall (Awer Mabil dk. 68), Umut Bozok, Jackson Muleka.

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Veysel Sarı dk. 67), Naldo, Güray Vural, Fredy (Ufuk Akyol dk. 74), Fernando, Alassane Ndao (Ghacha dk. 46), Luiz Adriano (Sinan Gümüş dk. 73), Doğukan Sinik (Gökdeniz Bayrakdar dk. 67), Haji Wright.

GOLLER: Fredy (dk. 19), Naldo (dk. 47), Haji Wright (dk. 53), Hadergjonaj (dk. 70 k.k.) (Antalyaspor), Umut Bozok (dk. 37 ve 90+6) (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Fall, Tunay Torun, Erdem Can Polat (Kasımpaşa), Floranus, Boffin (Antalyaspor)