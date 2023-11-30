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Spor

Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Antalyaspor ligde 13 maçta topladığı 19 puanla 7. sırada, Hatayspor ise 17 puanla 10. sırada bulunuyor.

Hazırlıklarını bugünkü çalışmayla tamamlayacak kırmızı-beyazlılar, Mersin'e üç puan için gidecek.

Bitexen Antalyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlık geçiren Ömer Toprak ile Güray Vural'ın Hatayspor karşısında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

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