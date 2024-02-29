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Spor

Antalyaspor düğmeye bastı! Adam Buksa için temaslar devam ediyor

Antalyaspor sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Adam Buksa'nın bonservisini almak için düğmeye bastı.

Fanatik29 Şubat 2024 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Antalyaspor düğmeye bastı! Adam Buksa için temaslar devam ediyor
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Antalyaspor, yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in formasını giyen Adam Buksa'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Geride kalan süreçte yıldız golcü, sergilediği performans ile önemli izler bıraktı. Kırmızı-beyazlılar, Adam Buksa'nın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.

PERFORMANSI

27 yaşındaki forvet, 24 lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi. Polonyalı futbolcu, takımını sırtlayan isimlerden biri oldu. Akdeniz ekibi ise deneyimli santrforun bonservisini alabilmek için şimdiden harekete geçti. Sözleşmeye göre Buksa'nın mevcut satın alma opsiyonu 4.5 milyon Euro...

KOLAYLIK BEKLİYORLAR

Fakat Kırmızı-Beyazlılar, bu ücreti ödemeye sıcak bakmıyor. Yani Lens'in satın alma opsiyonu konusunda Antalya'ya kolaylık sağlaması isteniyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Transfer dönemi başlamadan Buksa konusunun çözüme kavuşması planlanıyor.

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