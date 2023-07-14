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Spor

Antalyaspor dur durak bilmiyor! Erdoğan Yeşilyurt imzayı attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna kattığını açıkladı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Antalyaspor dur durak bilmiyor! Erdoğan Yeşilyurt imzayı attı
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Fraport TAV Antalyaspor, 29 yaşındaki Erdoğan Yeşilyurt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Erdoğan Yeşilyurt ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ali Yeşil katıldı.

Yeşil, yaptığı açıklamada, yeni sezonun ilk transferini Yeşilyurt ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Antalyaspor'a yetenekli bir kanat oyuncusu kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yeşil, "Altınordu ve Sivasspor'da başarı dolu sezonlar geçirmiş bir futbolcu ile imzaladığımız 3 yıllık sözleşme, kulübümüze hayırlı olsun." dedi.

Futbolcu Yeşilyurt ise uzun ve zorlu bir transfer süreci yaşandığını dile getirdi.

Antalyaspor ile ilgili futbolcu arkadaşlarından hep olumlu görüşler aldığına dikkati çeken Yeşilyurt, "Antalya da çok güzel bir şehir. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İmza töreninin ardından Yeşilyurt, Antalyaspor'un 1969 yılındaki formasıyla fotoğraf çektirdi.

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