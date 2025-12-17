Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan ve Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet eden Akdeniz ekibi, Erol Bulut ile de yollarını ayırdı.

Antalyaspor'un açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Antalyaspor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

BURAK YILMAZ'DAN RET

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz, "Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum" dedi ve reddetti.