İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2021 Pazar / 8 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2161
  • EURO
    8,5947
  • ALTIN
    404.833
  • BIST100
    1528.99
Spor

Antalyaspor - Erzurumspor | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

21 Mart 2021 Pazar 14:47 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 14:58
ABONE OL

Antalya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetiyor

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.

ANTALYASPOR: 2 - BB ERZURUMSPOR: 1
GOLLER: Dk. 39 Aatif (BB Erzurumspor), Dk. 54 Fredy, Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

26. dakikada sol kanattan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattaki Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Da Costa, Omolo, Boumal, Aatıf, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 25 Novikovas), Emrah Başsan, El Kabir (Dk. 31 Oltan Karakullukçu)

Gol: Dk. 39 Aatıf (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Butko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 41 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.