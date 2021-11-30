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Spor

Antalyaspor, evinde 4 golle turladı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

30 Kasım 2021 Salı 23:32 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 23:32
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Diogo, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Emir Aydın (Dk. 46 Güray Vural), Erkan Eyibil (Dk. 46 Amilton), Hakan Özmert (Dk. 46 Poli), Mevlüt Han Ekelik (Dk. 72 Mustafa Erdilman), Ghacha (Dk. 82 Ege Bilsel), Gökdeniz Bayrakdar

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir Sevgi, Cerem Talha Dinçer (Dk. 78 Çağatay Yılmaz), Ercan Çapar, Hüseyin Güngör (Dk. 73 Cenk Kaplan), Oğuz Çetinkaya, Bünyamin Yürür, Kutay Yokuşlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Denis Taşkesen (Dk. 79 Yunus Tarhan), Mervan Çelik (Dk. 66 Mansur Çalar), Okan Deniz

GOLLER: Dk. 33 ve 85 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Ghacha, Dk. 81 Mustafa Erdilman (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Yunus Tarhan (Amed Sportif Faaliyetler)

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