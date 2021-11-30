Antalyaspor, evinde 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.
STAT: Antalya
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Diogo, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Emir Aydın (Dk. 46 Güray Vural), Erkan Eyibil (Dk. 46 Amilton), Hakan Özmert (Dk. 46 Poli), Mevlüt Han Ekelik (Dk. 72 Mustafa Erdilman), Ghacha (Dk. 82 Ege Bilsel), Gökdeniz Bayrakdar
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir Sevgi, Cerem Talha Dinçer (Dk. 78 Çağatay Yılmaz), Ercan Çapar, Hüseyin Güngör (Dk. 73 Cenk Kaplan), Oğuz Çetinkaya, Bünyamin Yürür, Kutay Yokuşlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Denis Taşkesen (Dk. 79 Yunus Tarhan), Mervan Çelik (Dk. 66 Mansur Çalar), Okan Deniz
GOLLER: Dk. 33 ve 85 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Ghacha, Dk. 81 Mustafa Erdilman (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Yunus Tarhan (Amed Sportif Faaliyetler)