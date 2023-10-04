İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5679
  • EURO
    28,9791
  • ALTIN
    1615.83
  • BIST100
    8431.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Antalyaspor evinde güven veriyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Akdeniz ekibi, evindeki namağlup serisini sürdürmek istiyor.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Antalyaspor evinde güven veriyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, 8. haftada konuk edeceği Galatasaray karşısında sahasındaki namağlup ünvanını korumak istiyor.

Akdeniz ekibi, ligin geride kalan 7 haftasında, iç sahadaki karşılaşmalarda daha rahat puan kazanmasıyla dikkati çekiyor. Geride bıraktığı 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayıp 9 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, bu mücadelelerden üçünü sahasında oynadı.

Ligin 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, 4. haftada da Mondihome Kayserispor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.

Bu galibiyetle sezonun ilk üç puanını hanesine yazdıran, 7. haftada İstanbulspor'u 2-1 mağlup edip ilk deplasman galibiyetiyle üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, ligin 8. haftasında Galatasaray karşılaşmasını da kaybetmeyip çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçı, 7 Ekim Cumartesi günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.