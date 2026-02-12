İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Antalyaspor evinde Samsunspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Antalyaspor yarın sahasında Karadeniz ekibi Samsunspor'u ağırlayacak.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 09:44
Antalyaspor evinde Samsunspor'u konuk edecek
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 20 puanla 14. sırada girdi.

Ev sahibi takımda sarı kart cezalısı Bünyamin Balcı, maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan Ramzi Safuri ile sakatlık sürecini atlatıp takımla çalışmalara katılan Abdülkadir Ömür'ün ise Samsunspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

Akdeniz ekibi, ligin ilk devresinde Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

