Antalyaspor, Eyüpspor'u rahat geçti

Antalyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Antalyaspor, Eyüpspor'u rahat geçti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Antalyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 63. dakikada Sander van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 84. dakikada Samuel Ballet'ten geldi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmada Soner Dikmen ile Raux Yao arasında yaşanan pozisyon sonrası saha bir anda karıştı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, kalabalığın arasından uzaklaşarak yaşanan gerginliği kontrol etti. Olayların ardından Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt ve Ramzi Safuri, Eyüpspor'da ise Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan ve yedek kulübesinden Jerome Onguene sarı kart gördü.

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 50. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, bu galibiyetle ligde 5 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

