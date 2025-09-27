İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanında
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

Rakibinin iki puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü son çalışmanın ardından İstanbul'a gidecek.

